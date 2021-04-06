Диетолог рассказала, какие супы подойдут для правильного питания

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Важную часть в мировой гастрономической культуре занимают первые горячие блюда. Кроме того, супы считаются обязательными в рационе человека. В честь Международного дня супа, который состоялся 5 апреля, врач-диетолог Наталья Лазуренко рассказала, о том, какие первые блюда считаются оптимальными для правильного питания.

— Существует отличная поговорка: «Щи да каша — пища наша». Она дает отражение традиционных устоев формирования стола для человека, особенно - жителей средней полосы России, — поделилась диетолог.

При этом она считает, что современный мир значительно изменился. Люди стараются подобрать рацион, основываясь на принципах персонализации и желаниях человека. В советские времена гражданам, по словам эксперта, буквально навязывали первое. Причем ели его в насыщенном виду: костный бульон, овощной отвар с большим числом углеводов, круп и макарон. Такие блюда преследуют одну цель – утолить голод на максимально длительное время. Тарелка такого супа могла стать единственным приемом пищи за весь рабочий день. Современные люди имеют больше возможностей выбрать полезные продукты, однако у них преимущественно малоподвижный образ жизни, поэтому нет необходимости в подобном насыщении, отмечает ФАН.

Такой источник энергии у них просто будет накапливаться и откладываться в виде жировых тканей. Поэтому диетолог советует отойти от советских идеалов.

— Важно обращать внимание и на состояние здоровья человека. Если у него есть проблемы желудочно-кишечного тракта, то недуг как раз определяют конкретные потребности. Он вынужден включать в рацион для больного кишечника некрепкие и нежирные отвары. Например, отвары на втором бульоне или варианты вегетарианского супа. Последний будет насыщать и согревать, при этом оказывая щадящее влияние на микрофлору, — рассказала Наталья Лазуренко.

Диетолог также посоветовала лицам, у которых есть избыточный вес, не добавлять в супы крахмалистые продукты – макароны или крупы. Если же человек делает упор на то, что суп является основным блюдом в рационе, то в него надо добавить несложную крупу или же макароны.

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