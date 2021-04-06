Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 1193 пациента за сутки

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Врачи в московских больницах вылечили от коронавируса еще 1193 пациента за последние сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба во вторник, 6 апреля.

Суммарное число вылечившихся с начала пандемии в городе составило 951 851 человек. За сутки госпитализировано 945 людей, скончались 54 пациента.

За минувшие 24 часа в Москве выявили 1747 новых случаев коронавируса. На втором месте по числу случаев находится Санкт-Петербург — 702, а на третьем — Московская область, где зафиксировали 533 пациента с COVID-19.

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