Коронавирус выявили у 8328 человек за сутки в России

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В России за минувшие сутки выявлено свыше 8,3 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф во вторник, 6 апреля.

Так, в РФ за последние 24 часа зафиксировали 8328 новых случаев коронавируса. Из них 12,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Скончались за сутки 389 человек, вылечились 8902 пациента.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За все время пандемии выявлено в России 4 597 868 случаев COVID-19. Скончались от коронавируса 101 106 человек, вылечились от инфекции 4 220 035 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее американские ученые назвали главных производителей и покупателей вакцин в мире.

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