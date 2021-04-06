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Косачев назвал капризом отказ делегации Киева от участия в переговорах в Минске
Фото: Пресс-служба Совфеда

Косачев назвал капризом отказ делегации Киева от участия в переговорах в Минске

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о том, что Киев не будет принимать участие в переговорах в Минске.

— Иначе как капризом украинской стороны я это не назову. Понятно, что место проведения тех или иных переговоров либо консультаций всегда имеет определенное значение, но определенное — и не более, оно никогда не является решающим до тех пор, пока принимающая сторона не является непосредственным участником переговоров, — заявил Константин Косачев в беседе с RT.

Он пояснил, что Белоруссия не участвует в переговорах, она является организатором. Поэтому, по словам председателя комитета, отказ от участия в переговорах в Минске является попыткой Киева саботировать процесс.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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УкраинаМинскКонстантин Косачев
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