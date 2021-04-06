Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму

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В Государственную думу внесли законопроект, который предусматривает индексацию пенсий работающим пенсионерам. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных Госдумы во вторник, 6 апреля.

Авторы законопроекта предлагают вернуть индексацию выплат с 2022 года. По их мнению, отмена индексации негативно сказалась на финансовом положении пожилых людей, привела к существенному снижению покупательной способности россиян.

Если законопроект будет одобрен, дополнительные расходы Пенсионного фонда России составят около 400 миллиардов рублей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительство работает над вопросом индексации пенсий работающим пенсионерам.

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