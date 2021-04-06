Танкер сел на мель в Суэцком канале

Фото: suezcanal.gov.eg

На юге Суэцкого канала танкер Minerva Nikе сел на мель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник во вторник, 6 апреля.

Уточняется, что судно удалось снять с мели, оно уже на ходу. Специалисты восстанавливают движение судов в Суэцком канале.

Напомним, ранее судно, которое направлялось из Китая в Нидерланды, село на мель 23 марта на 151-м километре Суэцкого канала, полностью заблокировав движение по водной артерии. С тех пор работа по его освобождению шла круглосуточно. Специалисты проводили дноуглубительные работы, позже к делу подключились более 15 буксиров.

Вечером 29 марта было объявлено, что контейнеровоз Ever Given снят с мели. Навигация возобновилась в 19:00 по московскому времени.

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