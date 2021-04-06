Роза Сябитова дала советы женщинам, живущим с «проблемными» мужьями

Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Телевизионная сваха Роза Сябитова дала три совета женщинам, которые пытаются перевоспитать своих «проблемных» мужей, приведя в пример поговорку: «Черного кобеля не отмоешь добела».

Во-первых, Сябитова призвала представительниц прекрасного пола расстаться с теми мужчинами, которые отказываются встать на путь исправления и не выполняют ранее данных обещаний. При этом, по словам ведущей, с ними следует оборвать все контакты и не выходить на связь ни по телефону, ни в соцсетях.

Также телесваха обратила внимание на то, что женщинам не следует проявлять инициативу к примирению, несмотря ни на какие обстоятельства. К примирению, по ее замечанию, должна стремиться сторона, виновная в конфликте.

Третий совет Сябитовой — не мириться просто так, так как проявленная слабость уменьшает уважение к тому, кто ее проявил, и обесценивает заявленные требования.

— И самое главное — когда вы выдвигаете конкретные требования, действуйте по схеме: «то-то должно исчезнуть тогда-то, никакие отговорки не принимаются, кто этого не выполнит — принимает на себя всю ответственность за развал отношений и может даже понести определенные санкции, — написала она в своем Instagram-аккаунте.

Сябитова отметила, что при несоблюдении вышеназванных рекомендаций в проигрыше окажется и женщина, и мужчина, рядом с которым она будет находиться.

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