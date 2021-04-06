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Московских учащихся пригласили принять участие в пробном этапе Всероссийской олимпиады школьников
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московских учащихся пригласили принять участие в пробном этапе Всероссийской олимпиады школьников

Илья Ашуров

Город

Московским учащимся предлагают принять участие в пробном этапе Всероссийской олимпиады школьников, который пройдет в онлайн-формате с 13 апреля по 25 мая. Об этом сообщили во вторник, 6 апреля, на официальном сайте мэра Москвы.

Сообщается, что учащиеся 3–11 классов смогут проверить свои знания по 24 предметам. Все задания будут доступны в онлайн-формате. Для участия школьникам понадобится компьютер со стабильным интернет-соединением, а также специальный код, который можно получить в школе или при регистрации на сайте Всероссийской олимпиады.

— На олимпиаду по каждому предмету в каждой̆ параллели будет выделен один день. Предварительные результаты можно будет узнать сразу после прохождения этапа. Итоги по каждому из заданий и правильные ответы станут доступны школьникам через неделю, — говорится в опубликованном на сайте мэра сообщении.

Также уточняется, что пробный этап необходим для того, чтобы учащиеся смогли осознанно подойти к выбору предметов для участия в будущих школьных олимпиадах.

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