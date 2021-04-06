Новый набор в школу подготовки нянь открылся в центре «Моя карьера»

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

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Набор на новый поток в школу подготовки нянь «Бабушка и дедушка на час» открылся в центре «Моя карьера». Об этом стало известно во вторник, 6 апреля.

— Помощь няни бывает особенно необходима с детьми, которым требуется постоянное внимание. Важно, чтобы в Москве сегодня было больше грамотных и квалифицированных специалистов, готовых работать в семьях с самыми разными ситуациями, — рассказала директор центра Ирина Швец.

Слушателей обучат базовым навыкам и особенностям присмотра за ребенком, а также работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Курс начнется 19 апреля, он организован сервисом «Бабушка на час» при поддержке гранта правительства Москвы. В частности, будущих нянь научат работать с детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, расстройствами аутистического спектра, детским церебральным параличом и другими особенностями здоровья.

— Нянь надо научить современным методикам работы и убрать стереотипы о детях с ОВЗ. Помогая таким особенным детям, мы способствуем созданию инклюзивного общества, в котором каждый ребенок сможет адаптироваться и найти свой путь, — объяснила руководитель сервиса Натали Линькова.

За время обучения слушатели посетят лекции, практические занятия и пройдут стажировку в детской игровой комнате центра. На занятия также будут приглашены взрослые люди с ОВЗ, которые смогли построить карьеру, для того, чтобы они рассказали, как люди с ограниченными возможностями видят мир. В конце обучения все выпускники получат сертификат, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось о том, что московские школьники смогут отдохнуть в других регионах страны.

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