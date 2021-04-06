Автоэксперт назвал единственный способ точного определения пробега авто

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Большинство параметров, по которым определяется пробег подержанного автомобиля, субъективны. Для того чтобы точно узнать уровень «усталости» авто, нужно опираться лишь на комплексную диагностику, считает основатель одного из сервисов по подбору машин Павел Будяков.

Пробег скручивают почти на всех машинах, которым больше 15 лет, считают многие автоэксперты. Поэтому автолюбители при выборе автотранспорта на вторичном рынке должны придерживаться некоторых советов. Это поможет им делать выводы, опираясь не только на показания одометра. Для начала автоэксперты рекомендуют обратить внимание на данные электронного блока автомобиля. Он хранит в своей памяти все внесенные изменения. Существуют и внешние способы выяснить реальный пробег. К примеру, кожа на руле становится протертой к 80 тысячам километров. Фары желтеют при 100 тысячах. А вот после 150 тысяч километров складками покрывается кожаное кресло водителя. Потертости на лобовом стекле будут свидетельствовать о 250 тысячах.

При этом автоэксперт Павел Будяков считает, что из всех перечисленных способов объективным можно назвать только компьютерную диагностику. По его мнению, руль может изнашиваться меньше в том случае, если авто управлял тот, кто пользуется кремом для рук, отмечает Nation News. А если водителем является крупный мужчина, то кресло промнется гораздо быстрее, чем у миниатюрной женщины.

— Поэтому только компьютерная диагностика может точно подтвердить заявленный пробег историей ошибок, — подчеркнул Павел Будяков.

Он также добавил, что должны быть история обслуживания и информация из Российского союза автостраховщиков с базой, где регистрируется пробег. В том случае, когда три данных трафика подтвердят цифру на одометре, то ей можно верить, считает эксперт.

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