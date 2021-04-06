Более 380 тысяч педагогических работников сделали прививку от COVID-19

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В России более 380 тысяч педагогических работников сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщил первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко.

Отмечается, что среди работников дошкольных образовательных учреждений прививку сделали 114 488 человек, общеобразовательных организаций — 219 483 человека, организаций дополнительного образования—21 474 преподавателя, профессиональных образовательных организаций — 26 290 человек. Глушко подчеркнул, что число учителей среди желающих сделать прививку от коронавирусной инфекции растет с каждым днем, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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