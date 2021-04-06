Курс евро поднялся выше 91 рубля на Московской бирже

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Курс евро вырос на 0,94 процента и составил 91,0975 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

В последний раз евро находился выше данной отметки 24 марта 2021 года.

Курс доллара также увеличился на 0,84 процента. Стоимость американской валюты в ходе торгов достигла 77,035 рубля. В последний раз курс доллара находился выше 77 рублей 16 ноября 2020 года, сообщает ТАСС.

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