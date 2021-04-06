Трое человек погибли в результате стрельбы в штате Мэриленд

Фото: Pixabay

Три человека скончались в результате стрельбы в американском городе Фредерик штата Мэриленд, который находится к северу от Вашингтона. Об этом сообщает местная полиция.

Происшествие произошло утром на окраине города. Стрельба началась рядом с местоположением компаний, которые занимаются поставками камня и транспортными перевозками.

В аккаунте полиции в Twitter сообщается, что убиты трое человек, включая подозреваемого.

We are on scene responding to an active shooter in the 8400 block of Progress Drive. Currently there are two victims and one suspect is down. — Frederick Police (@Fred_MD_Police) April 6, 2021

Правоохранительные органы просят местных жителей воздержаться от посещения района на какое-то время.

Подробности инцидента пока неизвестны.

Читайте также: Стали известны подробности возгорания возле станции «Красный строитель» в Москве