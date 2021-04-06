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Трое человек погибли в результате стрельбы в штате Мэриленд
Фото: Pixabay

Трое человек погибли в результате стрельбы в штате Мэриленд

Полина Долганова

Происшествия

Три человека скончались в результате стрельбы в американском городе Фредерик штата Мэриленд, который находится к северу от Вашингтона. Об этом сообщает местная полиция.

Происшествие произошло утром на окраине города. Стрельба началась рядом с местоположением компаний, которые занимаются поставками камня и транспортными перевозками.

В аккаунте полиции в Twitter сообщается, что убиты трое человек, включая подозреваемого.

Правоохранительные органы просят местных жителей воздержаться от посещения района на какое-то время.

Подробности инцидента пока неизвестны.

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