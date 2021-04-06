Здание XIX века отремонтируют в Серебряническом переулке

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Серебрянический переулок, 9 Карта всех событий

В Таганском районе проведут капитальный ремонт жилого дома, построенного во второй половине XIX века. Об этом сообщила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Здание находится по адресу Серебрянический переулок, дом 9. Рабочие обновят фасады здания. Они покрасят цоколь и стены, заменят окна, карнизные отливы и таблички с номерами подъездов. В подвалах отремонтируют напольную стяжку. На крышах будут обновлены кровельное покрытие, жалюзийные решетки слуховых окон и входных дверей. Также специалисты утеплят чердачные перекрытия и отремонтируют электрощитовую и мусорокамеры.

В ходе капитального ремонта в местах общего пользования заменят поручни, двери и подоконники. Кроме того, частично заменят системы водо- и электроснабжения, водоотведения и отопления. Существующая планировка помещений будет сохранена, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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