Названы регионы, жители которых больше других покупают ювелирные украшения

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В Москве и Дагестане больше всего покупают ювелирных украшений, меньше всего драгоценностями интересуются в Черноземье. Это связано с культурой потребления и доходами жителей регионов. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин.

По его словам, по количеству покупаемых украшений и их стоимости лидируют с большим отрывом от остальных регионов два субъекта — Москва и Дагестан. Реже всего украшениями интересуются в Черноземье, Центральной России, что связано с доходами населения.

— В южных регионах спрос неплохой, на Дальнем Востоке тоже, на Севере тоже. Это связано с уровнем доходов населения и традициями. Я не скажу, что в Дагестане слишком высокие доходы населения, но традиции потребления такие, что — надо покупать. На последнее будут покупать, — говорит Уткин.

Он отмечает, что ювелирные изделия в основном приобретаются для женщин и самими женщинами. Следом по уровню продаж идут изделия для мужчин. А самый маленький сегмент — детские ювелирные изделия.

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