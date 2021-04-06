Главархив Москвы опубликовал праздничную серию спортивных фотографий

Фото: Главархив Москвы

Международный день спорта на благо развития и мира отмечается 6 апреля. Эта дата знаменует открытие первых современных Олимпийских игр. Оно состоялось в Афинах в 1896 году. А уже в 1922-м было подписано первое в истории соглашение Международной организации труда и Международного олимпийского комитета.

В честь праздника сотрудники Главного архивного управления города Москвы поделились снимками разных периодов, которые иллюстрируют всевозможные спортивные увлечения. Их опубликовал Telegram-канал «Москва о важном».

— Дата неслучайно имеет именно такое название — спорт понятен всем, — это своеобразный единый язык. А как известно, хорошо что-то менять вместе, — пишет канал.

Фото: Главархив Москвы

Ранее олимпийские чемпионы рассказали, как отметить Международный день спорта дома и на даче.

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