В АТОР оценили шансы россиян на отдых в Италии летом

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Российские компании готовы к возобновлению туристических обменов с Италией, как только позволит эпидемиологическая обстановка. Сейчас все зависит от решений Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространению коронавирусной инфекции в России и разрешения авиационных властей, сообщили «Вечерней Москве» в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

— Как только разрешение будет получено, мы сможем в считаные дни и недели отправить туристов на отдых. Самолетов сейчас много, гостиницы все пустые и никаких проблем не будет, — сказал первый вице-президент АТОР Владимир Канторович.

Между тем в Италии наших сограждан уже ждут, о чем заявил министр туризма республики Марко Гаравалья. Он выразил надежду, что бронирование отелей в городах страны можно будет совершать уже ближайшим летом.

Член президиума АТОР, председатель совета директоров туристического холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин мнение коллеги по ассоциации поддержал, отметив, что границы открываются после оценки эпидемической обстановки и по принципу взаимности. Также эксперт положительно отнесся к заявлениям итальянского чиновника, отметив, что для возобновления необязательных поездок нужно еще соблюсти ряд условий.

— Необходимо возобновление выдачи виз и открытие регулярных международных рейсов, которые сейчас выполняются только в грузопассажирском формате для отдельных категорий граждан: обладателей вида на жительство, гражданства Италии, рабочей или студенческой визы, визы воссоединения семьи, в медицинских целях. В любом случае каждая страна принимает самостоятельно решение, и, надеюсь, наступит момент, когда мы сможем вернуться к путешествиям в Италию, — пояснил представитель туристической отрасли.

Собеседник «ВМ» также констатировал, что в страны Евросоюза и сейчас можно летать из России в туристических целях. Наших соотечественников принимают Греция, Хорватия и Кипр. Вполне возможно, что через какое-то время мы увидим консолидированное решение по открытию границ и остальных стран сообщества, считает член президиума АТОР.

Правда, о конкретных сроках открытия стран пока говорить все же рано — это все равно что играть в рулетку или гадать на кофейной гуще, заключил первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Канторович.

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