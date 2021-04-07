МВД разъяснило, нужно ли менять паспорт после изменения памятки владельца

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Россиянам не нужно будет менять паспорта в случае одобрения законопроекта, предусматривающего внесение изменений в последнюю страницу документа. Об этом в среду, 7 апреля, рассказали в Министерстве внутренних дел РФ.

Ведомство подготовило законопроект, согласно которому последняя страница паспорта гражданина РФ изменится, в ней будет дополнен текст памятки владельца. В частности, в памятку внесут напоминание о том, что паспорт является основным документом гражданина России, граждане обязаны иметь его с 14 лет. Также в памятке появится информация о возможности внесения по желанию в документ отметок о группе крови и резус-факторе, а также указания причин, по которым паспорт может быть признан недействительным.

В МВД напомнили, что россияне должны заменять паспорт по достижении определенного возраста: в 20 и 45 лет.

Заменять паспорт в случае принятия законопроекта об обновленной памятке не придется.

Поправки в законодательство также устранят пробел относительно прекращения действия паспорта с момента наступления указанных возрастов гражданина. Документ будет считаться действительным на срок до его замены, но не позднее 30 дней после достижения гражданином 20 и 45 лет, рассказали в МВД РИА Новости.

Ранее МВД России рассказало о процессе выдачи россиянам электронных паспортов в виде пластиковой карточки, содержащей электронный носитель информации (ПЭН). Планируемый срок начала их выдачи в Москве — 1 декабря 2021 года.

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