Благовещение: каким приметам верят в этот праздник

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Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 7 апреля. Дело в том, что для католиков по юлианскому календарю этот праздник прошел 25 марта.

Согласно библейским канонам, это важнейшее евангельское событие отстоит ровно на девять месяцев от Рождества. Считается, что именно 7 апреля архангел Гавриил явился Марии и сообщил о ее непорочной беременности. По богословскому толкованию, таинство непорочного зачатия свершилось тогда, когда дева ответила Гавриилу, что принимает Божью волю. Кроме того, согласно писанию, Благовещение совпадает с Днем Сотворения Мира, когда первые люди Адам и Ева нарушили запрет и были изгнаны из рая.

Сам праздник Благовещения выпадает на время Великого поста. Этот день не переносится по календарю каждый год. Он относится к Богородичному циклу, поэтому священники во время праздничных служб носят одеяния голубого цвета. Если Благовещение не приходится на Страстную неделю, то в этот день можно есть рыбу, использовать в приготовлении пищи растительное масло и пить вино. Поесть рыбы в этот праздник старались даже те, кому было тяжело ее достать, отмечает Nation News. Дело в том, что существует поверье, которое гласит, что это придавало человеку крепкое здоровье.

На 7 апреля нельзя было работать. Даже домашние дела были под запретом. Благовещение считалось началом теплого полугодия. Именно в этот день весна полностью побеждает зиму, а также начинается сельскохозяйственный сезон.

По поверьям, на Благовещение в полночь открывается небо, в котором можно увидеть некую необычно яркую звезду и попросить исполнения заветного желания. Считается, что оно обязательно исполнится. Однако это не касается злобных и корыстных просьб. На Благовещение принято быть чистым, носить праздничную одежду (можно новую), быть в ладу с близкими.

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