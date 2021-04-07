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Минобороны Турции подтвердило информацию о разбившемся истребителе
Фото: pexels.com/Aydın Kiraz

Минобороны Турции подтвердило информацию о разбившемся истребителе

Никита Абрамов

Происшествия

Министерство обороны Турции подтвердило информацию об авиакатастрофе с истребителем в провинции Конья. Об этом в среду, 7 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее стало известно, что в провинции Конья разбился истребитель. Известно, что самолет был задействован в выполнении фигур высшего пилотажа пилотажной группы Türk Yıldızları («Турецкие звезды»).

В результате авиакатастрофы пилот истребителя скончался.

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