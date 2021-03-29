«Группируйтесь!»: появилось видео аварийной посадки самолета в Краснодаре

Фото: pixabay.com

В Сети появилась видеозапись из салона Boeing 737, который 28 марта совершил аварийную посадку в аэропорту Краснодара из-за проблем с закрылками. Видео опубликовала в соцсети Instagram одна из пассажирок, летевшая этим рейсом.

На борту лайнера было 149 человек. По словам девушки, перед приземлением в Краснодаре пассажирам сообщили, что посадка будет аварийной. Самолет около часа кружил над городом, вероятно, чтобы выжечь топливо.

— Бортпроводники готовили нас к аварийной посадке, на лицах людей был страх... Мне тоже было страшно, но не за себя: все это время долгого ожидания посадки я думала только о детях, молилась, чтобы они не остались сиротами, — написала пассажирка.

Она рассказала, что многие пассажиры звонили близким, чтобы попрощаться с ними.

Видео: Telegram / Mash

— После мы начали приземляться, пилот и стюардессы кричали нам: «Сгруппируйтесь, голову на колени!» Дети плакали, кто-то молился, было реально страшно, — призналась девушка.

Она поблагодарила экипаж за успешную посадку.

Ранее сообщалось, что аварийная посадка самолета ожидается в Краснодаре из-за неисправности закрылок. Лайнер вылетел из столичного аэропорта Шереметьево. На борту находилось 149 человек. Позднее стало известно, что посадка прошла успешно.

Читайте также: Задержанный на двое суток самолет Владивосток — Москва вылетит без пассажиров