«Группируйтесь!»: появилось видео аварийной посадки самолета в Краснодаре
В Сети появилась видеозапись из салона Boeing 737, который 28 марта совершил аварийную посадку в аэропорту Краснодара из-за проблем с закрылками. Видео опубликовала в соцсети Instagram одна из пассажирок, летевшая этим рейсом.
На борту лайнера было 149 человек. По словам девушки, перед приземлением в Краснодаре пассажирам сообщили, что посадка будет аварийной. Самолет около часа кружил над городом, вероятно, чтобы выжечь топливо.
— Бортпроводники готовили нас к аварийной посадке, на лицах людей был страх... Мне тоже было страшно, но не за себя: все это время долгого ожидания посадки я думала только о детях, молилась, чтобы они не остались сиротами, — написала пассажирка.
Она рассказала, что многие пассажиры звонили близким, чтобы попрощаться с ними.
— После мы начали приземляться, пилот и стюардессы кричали нам: «Сгруппируйтесь, голову на колени!» Дети плакали, кто-то молился, было реально страшно, — призналась девушка.
Она поблагодарила экипаж за успешную посадку.
Ранее сообщалось, что аварийная посадка самолета ожидается в Краснодаре из-за неисправности закрылок. Лайнер вылетел из столичного аэропорта Шереметьево. На борту находилось 149 человек. Позднее стало известно, что посадка прошла успешно.
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