Готовившийся к аварийной посадке самолет из Москвы приземлился в аэропорту Краснодара

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Летящий из Москвы самолет, который готовился к аварийной посадке благополучно приземлился. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Краснодара.

— Самолёт приземлился... СУ 1104 ШРМ-КПА посадка в КПА благополучно в 18.19. АСК отбой в 18.21, — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Ранее сообщалось, что аварийная посадка самолета ожидается в Краснодаре из-за неисправности закрылок. Лайнер вылетел из столичного аэропорта «Шереметьево». На борту находилось 149 человек.

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