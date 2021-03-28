Готовившийся к аварийной посадке самолет из Москвы приземлился в аэропорту Краснодара
Летящий из Москвы самолет, который готовился к аварийной посадке благополучно приземлился. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Краснодара.
— Самолёт приземлился... СУ 1104 ШРМ-КПА посадка в КПА благополучно в 18.19. АСК отбой в 18.21, — цитирует пресс-службу РИА Новости.
Ранее сообщалось, что аварийная посадка самолета ожидается в Краснодаре из-за неисправности закрылок. Лайнер вылетел из столичного аэропорта «Шереметьево». На борту находилось 149 человек.
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