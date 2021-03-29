Задержанный на двое суток самолет Владивосток — Москва вылетит без пассажиров

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Рейс авиакомпании «Аэрофлот» № 1703 из Владивостока в Москву будет совершен без пассажиров. Об этом рассказал источник в аэропорту Владивостока.

Самолет должен был вылететь еще в субботу, 27 марта. Однако отправление задержали до понедельника, 29 марта, 17:00 (10:00 по московскому времени).

По техническим причинам борт вылетит из Владивостока в Москву без пассажиров, только с экипажем на борту. Как уточнил источник, пассажиры уже переоформили билеты на другие аналогичные рейсы, сообщает ТАСС.

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