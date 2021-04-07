Британцы хотят, чтобы следующим монархом стал принц Уильям, а не его отец

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Жители Великобритании хотят, чтобы следующим монархом стал принц Уильям, а не его отец, принц Чарльз. Об этом в среду, 7 апреля, стало известно из данных опроса Deltapoll.

— Когда королева покинет трон, если бы вы могли выбрать одного из приведенного ниже списка, вы бы хотели, чтобы кто стал новым монархом? — задали вопрос респондентам представители Deltapoll.

По итогам опроса, 41 процент респондентов считают, что следующим монархом должен быть принц Уильям, а 22 процента, что его отец, наследный принц Чарльз. Кроме того, 14 процентов заявили, что хотят, чтобы в Великобритании больше не было монархии.

Около восьми процентов проголосовали за принца Гарри, пять процентов за принцессу Анну, два процента за принца Эндрю, а один процент за принца Эдварда.

Опрос проводился с 31 марта по 1 апреля. В нем приняли участие около 1,5 тысячи респондентов, пишет Daily Mirror.

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