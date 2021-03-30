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Принц Уильям назван самым привлекательным лысым мужчиной в мире
Фото: instagram/kensingtonroyal

Принц Уильям назван самым привлекательным лысым мужчиной в мире

Полина Долганова

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Герцог Кембриджский получил титул самого сексуального лысого мужчины на планете. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

В поисковой строке в сочетании со словом «сексуальный» имя принца Уильяма встречается около 17,6 миллиона раз.

В тройку лидеров вместе с членом королевской семьи попали боксер Майк Тайсон — на его счету 8,8 миллиона упоминаний — и актер Джейсон Стетхем — 7,4 миллиона упоминаний.

Ранее стало известно, что принц Уильям назначен верховным комиссаром Генеральной ассамблеи церкви Шотландии.

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