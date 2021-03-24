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Елизавета II стала прабабушкой в десятый раз
Фото: instagram.com/lina_dolcevita

Елизавета II стала прабабушкой в десятый раз

Полина Долганова

Звезды

Зара Тиндолл, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, родила сына в воскресенье, 21 марта. Новостью поделился отец ребенка Майк Тиндолл в своем Twitter.

Вес новорожденного, которого назвали Лукасом Филиппом, составил 3,75 килограмма. Об этом изданию Hello сообщил представитель королевской семьи.

Зара Тиндолл занимает 18-е место в очереди на престол. Вероятнее всего, ее сын не сможет претендовать на королевский трон.

Ранее стало известно, что в скором времени внук королевы принц Уильям приступит к новым обязанностям верховного комиссара Генеральной ассамблеи Церкви Шотландии. Подобное назначение можно получить за особые заслуги перед обществом, сообщает Express.

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