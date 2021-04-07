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Более трех тысяч предметов отреставрировали в центре Грабаря за три года
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Более трех тысяч предметов отреставрировали в центре Грабаря за три года

Юлия Павлушова

Культура

Более 3,2 тысячи музейных предметов отреставрировал за три года Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря. Об этом рассказал его директор Дмитрий Сергеев на презентации концепции развития учреждения в Минкультуры РФ.

Центр по итогам 2020 года выполнил госзадание по привлечению внебюджетных средств. Их сумма составила 70,82 миллиона рублей. Еще одним направлением работы стала подготовка специалистов-реставраторов высшей квалификации.

По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, в интересах развития реставрационной области необходимо задействовать современные технологические подходы, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пополнение российских библиотечных фондов сократилось в два раза за 20 лет.

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российская культурареставрациямузеи
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