Более трех тысяч предметов отреставрировали в центре Грабаря за три года
Более 3,2 тысячи музейных предметов отреставрировал за три года Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря. Об этом рассказал его директор Дмитрий Сергеев на презентации концепции развития учреждения в Минкультуры РФ.
Центр по итогам 2020 года выполнил госзадание по привлечению внебюджетных средств. Их сумма составила 70,82 миллиона рублей. Еще одним направлением работы стала подготовка специалистов-реставраторов высшей квалификации.
По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, в интересах развития реставрационной области необходимо задействовать современные технологические подходы, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что пополнение российских библиотечных фондов сократилось в два раза за 20 лет.
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