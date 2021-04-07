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Музей Москвы пригласил горожан на курс «Московская подземка»
Фото: mos.ru / Официальный сайт Мэра Москвы

Музей Москвы пригласил горожан на курс «Московская подземка»

Ольга Маркова

Культура

Музей Москвы 8 и 24 апреля организует экскурсию «Московская подземка. Краткий курс» по семи самым красивым станциям столичного метрополитена 30–50-х годов.

Посетители узнают, когда появились первые проекты московского метро и почему его построили позже, чем в других европейских столицах. Участники экскурсии постараются понять, что значило метро для советского человека, научатся видеть, как эпоха и изменения в мировоззрении людей отражались в оформлении станций.

Маршрут включает станции: «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Курская радиальная», «Курская кольцевая», «Комсомольская кольцевая» и «Новослободская».

Экскурсию проводит сотрудник Музея Москвы Мария Никитина, сообщается на сайте музея.

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