Городской блошиный рынок пройдет в Музее Москвы

Фото: Наталия Нечаева

Городской блошиный рынок 10 и 11 апреля откроется в Музее Москвы. Его тема — «Уходящая натура».

Москвичи и гости столицы смогут увидеть раритеты ушедших эпох и работы современных художников. Здесь можно купить винтажные наряды и украшения, редкие книги и журналы, посуду и фарфоровые статуэтки, советские диафильмы, игрушки и значки.

Специальный гость рынка — художник Алексей Микулин. В музее он представит новую работу «Гостиный двор и его обитатели» — это пластилиновая реконструкция здания образца 1970-х годов.

В программе также лекции историков и москвоведов, джазовые импровизации и диджей-сеты на виниле.

Посетить рынок можно бесплатно, сообщается на сайте музея.

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