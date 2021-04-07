Эксперты рассказали о тревогах россиян из-за COVID-19

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Главный научный сотрудник Научного центра психического здоровья Минобрнауки, доктор медицинских наук, врач-психиатр высшей категории Александра Бархатова объяснила, почему у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, возникает депрессия и астения.

По ее словам, в принципе, специфической психической патологии, связанной с коронавирусом, не существует.

— Все, к чему приводят последствия COVID-19, если есть какая-то психическая уязвимость у человека, — это склонность к тревоге и драматизации, у таких людей вся эта симптоматика становится более актуальной, — пояснила Александра Бархатова.

Помимо коронавируса, по ее мнению, причинами для такого поведения могут стать войны, катастрофы и так далее. Однако COVID-19 может спровоцировать, как и любое другое инфекционное заболевание, протекающее с высокой температурой, постинфекционный синдром, который выражается в астении, небольшой депрессии, физической и психической утомляемости и многом другом, отмечает ИА «НСН».

При этом психиатр прокомментировала заявление британских и американских ученых о том, что каждый третий человек, переболевший коронавирусной инфекцией, начинает страдать от нервного или психического расстройства спустя полгода после заражения. По ее мнению, данные выводы не вполне объективны.

— Какой-то специфической психической патологии, связанной с коронавирусной инфекцией, нет, — подчеркнула Александрова Бархатова.

Она отметила, что во время пандемии нередко общалась с пациентами, которые признавались втом, что испытывают тревожные расстройства. Однако чаще всего это было связано с изменениями социальных условий и неопределенностью.

Тем временем людей все больше беспокоит информация о возможной третьей волне COVID-19. При этом иммунолог и терапевт Ирина Ярцева и доктор медицинских наук Владислав Шафалинов утверждают, что летом текущего года ожидается спад заболеваемости коронавирусом.

По словам Ирины Ярцевой, многие люди в это время года уедут в загородные дома, на дачи. Они больше будут находиться на воздухе и меньше контактировать друг с другом.

— Школы и университеты будут закрыты, а дети — это та самая группа, через которую распространяются заболевания ОРВИ, в том числе и коронавирусная инфекция. Поэтому спад будет обязательно, — пояснила Ирина Ярцева.

В свою очередь Владислав Шафалинов добавил, что очередную вспышку новой инфекции можно ожидать осенью, отмечает «Царьград».

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