Эксперты объяснили, как можно значительно снизить распространение коронавируса

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Резкое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией ожидается в конце апреля – начале мая. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

— У нас увеличивается количество людей, имеющих естественный иммунитет после встречи с вирусом. Все большей популярностью пользуется масштабная вакцинация. При этом с каждым днем растет число людей с иммунной прослойкой, — рассказал Сергей Вознесенский.

Если взять за пример заболеваемость предыдущих лет острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), то в конце апреля – начале мая всегда фиксировался значительный спад. По словам эксперта, в это время люди начинают выходить на улицу, меньше находятся в замкнутом помещении, где вероятность заражения высока. Поэтому, по мнению инфекциониста, есть основания придерживаться оптимистичного прогноза по коронавирусу.

Как пояснил Сергей Воскресенский, не допустить распространения COVID-19 можно двумя способами. Во-первых, люди должны добросовестно и полностью выполнять все обязательные ограничительные меры, которые на данный момент еще действуют. В их числе соблюдение масочно-перчаточного режима.

— Маски нужно носить не на подбородке и не на ухе, а как положено, — уточнил инфекционист.

Во-вторых, необходимо активировать поиск новых штаммов коронавирусной инфекции, усилить контроль за теми, кто приезжает из-за рубежа, считает эксперт. Таким образом, можно будет выделить генотип и все последовательности вируса, которые попадают на территорию России, отмечает «Радио 1».

Тем временем, врач-вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, зачем даже после вакцинации соблюдать санитарные меры инфекционной безопасности. По его словам, вакцина не является гарантией того, что человек не заразиться коронавирусом. Она только снижает риск тяжелого течения болезни.

Он также добавил, что некоторые пациенты, получившие прививку, могут заболеть COVID-19 бессимптомно, однако, считая, что они защищены от всего, они нарушают правила эпидрежима.

— Вокруг таких людей есть большое количество еще восприимчивых слоев населения, не прошедших вакцинацию, не болевших коронавирусной инфекцией и не имеющих иммунитета. Соответственно, суперраспространителем становится этот бессимптомный зараженный с прививкой, — объяснил Евгений Тимаков.

Таких людей вакцинолог сравнил с «тифозной Мэри» - жительницей Великобритании, которая была носителем тифа, но не имела никаких симптомов заболевания, и заразила большое колличество людей, вплоть до летальных исходов, отмечает «Царьград».

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