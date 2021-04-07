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Николай Патрушев: В лабораториях США у границ РФ и КНР создают биооружие
Фото: Администрация президента РФ

Николай Патрушев: В лабораториях США у границ РФ и КНР создают биооружие

Никита Абрамов

Внешняя политика

В подконтрольных США лабораториях, которые находятся около границ России и Китая, разрабатывают биологическое оружие. Об этом в среду, 7 апреля, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

— Конечно, у нас и наших китайских партнеров возникают вопросы. Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии, — рассказал Патрушев.

Секретарь Совбеза отметил, что в прилегающих к этим лабораториям районах фиксируют появления заболеваний, которых там не выявлялось ранее. Также он ответил на вопрос, могут ли американцы разрабатывать биологическое оружие в таких лабораториях.

— У нас есть веские основания предполагать, что это именно так, — заявил Патрушев в интервью газете «Коммерсантъ».

Ранее сообщилось, что секретарь Совбеза оценил отношения США и России. По его мнению, они находятся на очень низком уровне.

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оружиеНиколай ПатрушевСША
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