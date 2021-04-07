Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Движение в Лефортовском тоннеле полностью восстановили
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Движение в Лефортовском тоннеле полностью восстановили

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

Движение в Лефортовском тоннеле полностью восстановлено. Об этом в среду, 7 апреля, рассказали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что в Лефортовском тоннеле загорелся автомобиль. Движение было полностью перекрыто. Затруднение пришлось на внешнюю сторону Третьего транспортного кольца.

Также движение автомобилей в районе Большого Николоворобинского переулка перекрыто из-за обвалившихся строительных лесов. Движение приостановлено на Серебрянической набережной, в Серебряническом переулке, Тессинском переулке и в Малом Николоворобинском переулке.

Читайте также: Автомобилистов предложили наказывать лишением права оплачивать штрафы со скидкой

транспортЛефортовский тоннельМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Ищу дачу и мужика в придачу

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как стать ценителем искусств, не привлекая внимания полиции

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Каким будет 43-й Московский кинофестиваль

Сергей Доля
Сергей Доля

Кажется, пора валить... в Ижевск

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Отпустите его, я сама виновата»: почему оправдание агрессора больше не работает

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кому выгодна война в Донбассе, тот ее и начнет

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жить в интернете лучше, чем в реальной жизни

Все мнения
О проекте
Читайте нас в