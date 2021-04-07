Движение в Лефортовском тоннеле полностью восстановили

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

Движение в Лефортовском тоннеле полностью восстановлено. Об этом в среду, 7 апреля, рассказали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что в Лефортовском тоннеле загорелся автомобиль. Движение было полностью перекрыто. Затруднение пришлось на внешнюю сторону Третьего транспортного кольца.

Также движение автомобилей в районе Большого Николоворобинского переулка перекрыто из-за обвалившихся строительных лесов. Движение приостановлено на Серебрянической набережной, в Серебряническом переулке, Тессинском переулке и в Малом Николоворобинском переулке.

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