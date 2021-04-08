Пьяный мужчина прострелил колено женщине на улице в Москве

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Россия, Москва, Люблинская улица Карта всех событий

Вооруженный мужчина прострели колено женщине, которая шла в Москве около дома на Люблинской улице. Инцидент случился в среду, 7 апреля.

Уточняется, что прохожий сделал замечание пьяному мужчине — 43-летнему Андрею Е. Но нетрезвый собеседник ответил крайне агрессивно и вытащил травматический пистолет. Он два раза выстрелил в прохожего, но промахнулся, однако одна из пуль попала в ногу мимо проходившей 56-летней женщине. Пострадавшую с ранением доставили в больницу.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили вооруженного мужчину в подъезде дома и задержали его, сообщает РЕН ТВ.

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