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Пьяный мужчина прострелил колено женщине на улице в Москве
Фото: nekrasovka.mos.ru

Пьяный мужчина прострелил колено женщине на улице в Москве

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Люблинская улица Карта всех событий

Вооруженный мужчина прострели колено женщине, которая шла в Москве около дома на Люблинской улице. Инцидент случился в среду, 7 апреля.

Уточняется, что прохожий сделал замечание пьяному мужчине — 43-летнему Андрею Е. Но нетрезвый собеседник ответил крайне агрессивно и вытащил травматический пистолет. Он два раза выстрелил в прохожего, но промахнулся, однако одна из пуль попала в ногу мимо проходившей 56-летней женщине. Пострадавшую с ранением доставили в больницу.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили вооруженного мужчину в подъезде дома и задержали его, сообщает РЕН ТВ.

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