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Главный диетолог Москвы рассказала, что увеличивает риск болезни Альцгеймера
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Главный диетолог Москвы рассказала, что увеличивает риск болезни Альцгеймера

Юлия Курганова

Здоровье

Избыток сахара и трансжиров может привести к болезни Альцгеймера. Об этом рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Она отметила, что для ментального здоровья человека правильное питание имеет большое значение.

— Если нарушено питание, например, избыток сахара, трансжиров приводит к повышению хронических воспалительных процессов в организме, что повышает риск развития возрастного снижения памяти. Оптимальное питание, ограничение сахара, трансжиров, наоборот снижает данные риски, — сообщила диетолог.

Она добавила, что свежие сезонные ягоды, фрукты являются источниками антиоксидантов и флавоноидов. Они могут способствовать снижению риска развития деменции и болезни Альцгеймера.

Полиненасыщенные жирные кислоты в составе жирных сортов рыбы, орехов могут значительно уменьшить риск развития когнитивного дефицита, отметила Стародубова, передает РИА Новости.

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