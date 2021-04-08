Пособия по безработице в России начали выплачивать по новым правилам

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В России вступило в силу изменение правил выплаты пособий по безработице. Соответствующий документ от 31 марта опубликован на сайте кабмина.

Так, правительство России расширило возможности получения максимальных пособий по безработице для ряда категорий граждан. Изменения коснутся людей, которые были уволены из-за ликвидации или сокращения штата, а также женщин, находящихся в декрете.

Максимальный размер пособия по безработице составляет 12 130 рублей, минимальный — 1500 рублей. При этом в течение первых трех месяцев выплачивается 75 процентов заработка, но сумма не должна превышать 12 130 рублей, вторые три месяца — 60 процентов заработка, но не более 5000 рублей.

Ранее законом предусматривалась выплаты гражданам с момента регистрации в центре занятости, то есть с первого дня признания их безработными.

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