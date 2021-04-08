Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Пособия по безработице в России начали выплачивать по новым правилам
Фото: moscow-live.ru

Пособия по безработице в России начали выплачивать по новым правилам

Виктория Родимкина

Общество

В России вступило в силу изменение правил выплаты пособий по безработице. Соответствующий документ от 31 марта опубликован на сайте кабмина.

Так, правительство России расширило возможности получения максимальных пособий по безработице для ряда категорий граждан. Изменения коснутся людей, которые были уволены из-за ликвидации или сокращения штата, а также женщин, находящихся в декрете.

Максимальный размер пособия по безработице составляет 12 130 рублей, минимальный — 1500 рублей. При этом в течение первых трех месяцев выплачивается 75 процентов заработка, но сумма не должна превышать 12 130 рублей, вторые три месяца — 60 процентов заработка, но не более 5000 рублей.

Ранее законом предусматривалась выплаты гражданам с момента регистрации в центре занятости, то есть с первого дня признания их безработными.

Читайте также: Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму

безработицазаконвыплаты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Ищу дачу и мужика в придачу

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как стать ценителем искусств, не привлекая внимания полиции

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Каким будет 43-й Московский кинофестиваль

Сергей Доля
Сергей Доля

Кажется, пора валить... в Ижевск

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Отпустите его, я сама виновата»: почему оправдание агрессора больше не работает

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кому выгодна война в Донбассе, тот ее и начнет

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жить в интернете лучше, чем в реальной жизни

Все мнения
О проекте
Читайте нас в