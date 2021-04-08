Власти Крыма рассказали, в каком городе построят первую опреснительную установку

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Первая опреснительная установка будет построена в Ялте. Данный город рассматривают как приоритетный при реализации проекта опреснения морской воды. Об этом рассказал вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов в четверг, 8 апреля.

— Строительство опреснительной установки в Ялте в приоритете. Плановый срок завершения строительства: конец 2022 — начало 2023 года, — сказал Евгений Кабанов.

Он отметил, что в перспективе возможно также возведение опреснительной станции на западе полуострова, в поселке Фрунзе Сакского района.

По словам вице-премьера, искусственный вызов осадков в том объеме, на который рассчитывали специалисты, себя не оправдал, сообщает РИА Новости.

Ранее около 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина, поставлявшая ресурс через Северо-Крымский канал от Днепра. После воссоединения полуострова с Россией подача воды в республику была прекращена в одностороннем порядке. В связи с этим местным властям пришлось решать вопрос за счет водохранилищ естественного наполнения, однако за последний год они сильно обмелели из-за засухи.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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