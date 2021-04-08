Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Коронавирус выявили у 8672 человек за сутки в России
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Коронавирус выявили у 8672 человек за сутки в России

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за минувшие сутки выявили более 8,6 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в четверг, 8 апреля.

На территории страны зафиксировано 8672 случая коронавируса. Из них 13,2 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки умерли 365 человек, выздоровели 9558 пациентов.

Коронавирус выявили у 8672 человек за сутки в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев по-прежнему выявили в столице, Санкт-Петербурге и Московской области, меньше всего — в Магаданской области, Еврейской автономной области и Республике Тыва.

Коронавирус выявили у 8672 человек за сутки в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

На сегодняшний день в РФ зафиксировано 4 614 834 случая COVID-19. За все время пандемии в стране от инфекции умерли 101 845 человек, вылечились от коронавируса 4 239 038 пациентов.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Японские врачи сообщили о первой в мире пересадке легких пациенту после коронавируса

последние данныеРоссиякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строители бьют рекорды

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Ищу дачу и мужика в придачу

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как стать ценителем искусств, не привлекая внимания полиции

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Каким будет 43-й Московский кинофестиваль

Сергей Доля
Сергей Доля

Кажется, пора валить... в Ижевск

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Отпустите его, я сама виновата»: почему оправдание агрессора больше не работает

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кому выгодна война в Донбассе, тот ее и начнет

Все мнения
О проекте
Читайте нас в