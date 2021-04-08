Коронавирус выявили у 8672 человек за сутки в России

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

В России за минувшие сутки выявили более 8,6 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в четверг, 8 апреля.

На территории страны зафиксировано 8672 случая коронавируса. Из них 13,2 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки умерли 365 человек, выздоровели 9558 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев по-прежнему выявили в столице, Санкт-Петербурге и Московской области, меньше всего — в Магаданской области, Еврейской автономной области и Республике Тыва.

Фото: Стопкоронавирус.рф

На сегодняшний день в РФ зафиксировано 4 614 834 случая COVID-19. За все время пандемии в стране от инфекции умерли 101 845 человек, вылечились от коронавируса 4 239 038 пациентов.

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