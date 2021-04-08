Столичные врачи вылечили от COVID-19 более 955 тысяч пациентов

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1746 пациентов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба в четверг, 8 апреля.

Суммарное число вылечившихся с начала пандемии в городе — 955 148 человек.

За сутки в городе госпитализировано 893 человека, скончались 55 пациентов.

Фото: Оперштаб

За минувшие 24 часа в Москве выявили 2024 новых случая коронавируса. На втором месте по числу случаев находится Санкт-Петербург — 695, а на третьем — Московская область, где зафиксировали 567 пациентов с COVID-19.

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