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Столичные врачи вылечили от COVID-19 более 955 тысяч пациентов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичные врачи вылечили от COVID-19 более 955 тысяч пациентов

Иван Юминов

Город

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1746 пациентов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба в четверг, 8 апреля.

Суммарное число вылечившихся с начала пандемии в городе — 955 148 человек.

За сутки в городе госпитализировано 893 человека, скончались 55 пациентов.

Столичные врачи вылечили от COVID-19 более 955 тысяч пациентовФото: Оперштаб

За минувшие 24 часа в Москве выявили 2024 новых случая коронавируса. На втором месте по числу случаев находится Санкт-Петербург — 695, а на третьем — Московская область, где зафиксировали 567 пациентов с COVID-19.

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