Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Бомж избил мужчину ради мобильного телефона на юго-востоке Москвы
Фото: exp.mos.ru

Бомж избил мужчину ради мобильного телефона на юго-востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, улица Академика Скрябина Карта всех событий

На юго-востоке Москвы неизвестный напал на мужчину и похитил его мобильный телефон. Об этом в четверг, 8 апреля, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе столичного МВД.

Мужчина подходил к своему дому на улице Академика Скрябина. В руках у него был мобильный телефон. Внезапно к нему подбежал неизвестный и попытался выхватить телефон, но не вышло. Тогда он сильно избил мужчину, забрал у него гаджет и скрылся.

В результате конфликта у пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Вскоре полиция задержала злоумышленника. Им оказался мужчина без определенного места жительства. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

Читайте также: Лжегрузчики ограбили предпринимателя на юго-востоке Москвы

разбойМВД РФ по Москвекража
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строители бьют рекорды

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Ищу дачу и мужика в придачу

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как стать ценителем искусств, не привлекая внимания полиции

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Каким будет 43-й Московский кинофестиваль

Сергей Доля
Сергей Доля

Кажется, пора валить... в Ижевск

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Отпустите его, я сама виновата»: почему оправдание агрессора больше не работает

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кому выгодна война в Донбассе, тот ее и начнет

Все мнения
О проекте
Читайте нас в