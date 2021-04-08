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В Кремле поддержали Лаврова после его слов о «тупой линии» США в отношении Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Кремле поддержали Лаврова после его слов о «тупой линии» США в отношении Москвы

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, назвавший линию Вашингтона в отношении Москвы «тупой», меток в своих формулировках. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 8 апреля.

По его словам, непредсказуемость и агрессивность политики США делает возможным применение любого лексикона.

Ранее Сергей Лавров заявил, что линия США в отношении Москвы является «тупиковой, а, может быть, даже тупой». По словам министра, эта линия не приносит никакого результата с точки зрения целей, которые объявлялись при введении санкций, сообщает РИА Новости.

— Непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбность политики США в отношении нашей страны делает возможным использование фактически любого лексикона для того, чтобы описать эту политику, — сказал Дмитрий Песков.

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность высылки из страны дипломатов из России, а также введения новых санкций.

Читайте также: Лавров заявил, что Россия ответит на любые недружественные шаги США

Серей ЛавровСШАКремль
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