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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов уходит в отставку
Фото: ulgov.ru

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов уходит в отставку

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что планирует уйти в отставку и баллотироваться в Государственную думу.

— Сегодня (8 апреля — прим. «ВМ») я обратился к главе нашего государства, к нашему президенту, с просьбой о добровольной отставке для того, чтобы в полном объеме сосредоточиться на решении жизненно важных вопросов на федеральном уровне, — сказал Сергей Морозов в эфире телеканала «Россия 24».

Он сообщил, что будет баллотироваться в депутаты Госдумы.

Полномочия Сергея Морозова на посту губернатора региона истекают в 2021 году. Он занимает пост главы Ульяновской области с 2005 года. Морозов является старейшим губернатором по времени пребывания на посту главы региона.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы.

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