В Кремле заявили, что Россия не позволит США угрожать себе

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Россия не позволит Соединенным Штатам Америки высказывать угрозы в адрес Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 8 апреля.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что Россия готова к худшим сценариям развития отношений с Вашингтоном.

— То есть когда вы имеете достаточно агрессивно настроенного, непредсказуемого собеседника, естественно, вы все время находитесь в мобилизованном состоянии, — сказал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также добавил, что непредсказуемость российско-американских отношений по-прежнему сохраняется, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность высылки из страны дипломатов из России, а также введения новых санкций.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на любые недружественные шаги США.

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