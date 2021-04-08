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В Кремле заявили, что Россия не позволит США угрожать себе
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Кремле заявили, что Россия не позволит США угрожать себе

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Россия не позволит Соединенным Штатам Америки высказывать угрозы в адрес Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 8 апреля.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что Россия готова к худшим сценариям развития отношений с Вашингтоном.

— То есть когда вы имеете достаточно агрессивно настроенного, непредсказуемого собеседника, естественно, вы все время находитесь в мобилизованном состоянии, — сказал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также добавил, что непредсказуемость российско-американских отношений по-прежнему сохраняется, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность высылки из страны дипломатов из России, а также введения новых санкций.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на любые недружественные шаги США.

Читайте также: В Кремле поддержали Лаврова после его слов о «тупой линии» США против Москвы

Дмитрий ПесковСШАКремль
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