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Длиннохвостые синицы начали вить гнезда более чем на 40 природных территориях Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Длиннохвостые синицы начали вить гнезда более чем на 40 природных территориях Москвы

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, природный заказник Долина реки Сетунь Карта всех событий

В столице у длиннохвостых синиц начался период гнездования. Пернатые обосновались в городских парках, скверах и прочих зеленых зонах столицы. Всего более чем на 40 природных территориях, сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Специалисты Мосприроды заметили синиц в заказниках «Долина реки Сходни в Куркино» и «Зеленоградский», на природных территориях «Кусково», «Измайлово», «Битцевский лес», «Тропарево» и «Теплый Стан», «Москворецкий», а также в Серебряном Бору.

Кроме того, в столице пара длиннохвостых синиц устроила себе гнездышко на березе в природном заказнике «Долина реки Сетунь». Специалисты напомнили, что ополовники входят в третью категорию Красной книги Москвы.

Ранее сообщалось, что москвичам предложили принять участие в акции по развешиванию скворечников.

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