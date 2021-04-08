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Киев озвучил свою версию гибели пятилетнего мальчика в Донбассе
Фото: mvs.gov.ua

Киев озвучил свою версию гибели пятилетнего мальчика в Донбассе

Виктория Родимкина

В мире

Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович заявил, что пятилетний мальчик погиб из-за взрывного устройства, которое нашел во дворе.

Ранее Украина заявила, что продолжит расследование гибели пятилетнего мальчика в окрестностях Донецка. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине сообщила, что 2 апреля ребенок скончался после того, как получил взрывную травму и осколочные ранения в неподконтрольном Киеву Александровском. В ДНР заявили, что ребенок погиб в результате применения украинскими военными ударного беспилотника.

— По нашей версии, ребенок погиб от взрывного устройства, которое нашел во дворе, — сказал Алексей Арестович в эфире украинской радиостанции.

Пресс-секретарь делегации отметил, что гибель ребенка и ранение одного человека обсудят на заседании трехсторонней контактной группы 13–14 апреля, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс.

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