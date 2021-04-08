В Еврокомиссии прокомментировали заявления Германии о покупке «Спутника V»

Фото: Пресс-служба Минздрава России / Дмитрий Куракин

Еврокомиссия (ЕК) не планирует отказываться от общей стратегии по вакцинам для Евросоюза после заявления Германии о намерении самостоятельно приобрести российский препарат от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер в четверг, 8 апреля.

Ранее глава Министерства здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сообщил, что Германия намерена в двустороннем порядке обсудить с Россией тему вакцины «Спутник V». Он заявил о необходимости выяснить, когда и в каком объеме может быть поставлен препарат.

Эрик Мамер отметил, что у ЕК есть европейская стратегия по вакцинам, сообщает РИА Новости.

— Она предусматривает переговоры с рядом компаний, которые известны. Тот факт, что государства решают покупать вакцины других поставщиков, как уже было, к примеру, в Венгрии, не означает окончания европейской стратегии, — сказал представитель комиссии.

Ранее стало известно, что Минздрав Баварии заключил меморандум с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о возможных поставках в регион российской вакцины от коронавируса.

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