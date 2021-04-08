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Московскую канатную дорогу закроют для пассажиров с 12 по 20 апреля
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Московскую канатную дорогу закроют для пассажиров с 12 по 20 апреля

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, Московская канатная дорога Карта всех событий

Московская канатная дорога, расположенная на Воробьевых горах, временно остановит перевозку пассажиров. Ее закроют в период с 12 по 20 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе канатной дороги.

Отмечается, что в это время канатная дорога будет проходить плановый полугодовой технический осмотр.

К штатному режиму работы объект вернется 21 апреля, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что москвичи совершили более 30 тысяч поездок на электросамокатах с открытия сезона.

Читайте также: Более ста вагонов трамваев нового типа поступит в Москву до конца 2021 года

транспортканатная дорога«Воробьевы горы»
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