Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Вдова Дмитрия Марьянова лишилась квартиры после раздела наследства актера
Ксения Бик и Дмитрий Марьянов / Фото: Официальная страница Ксении Бик в Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100010920460943)

Вдова Дмитрия Марьянова лишилась квартиры после раздела наследства актера

Юлия Павлушова

Звезды

В деле о наследстве покойного российского актера Дмитрия Марьянова, которое затянулось на долгие месяцы, поставлена точка. Вдвое артиста Ксении Бик и ее дочери придется переехать из трехкомнатной квартиры. Апартаменты достанутся отцу и сыну звезды. Такое решение вынес Савеловский суд Москвы.

Ксения не смогла выплатить родственникам Марьянова компенсацию за выделенные доли в квартире. Сумма составляла около шести миллионов рублей. Вместе с тем ей достались мотоцикл, автомобиль и некоторая сумма со счетов покойного мужа. Отцу и сыну отошли часть средств, дом и второй мотоцикл Дмитрия.

По словам Ксении Бик, во время дележки наследства она сталкивалась с угрозами со стороны неизвестных, сообщает StarHit.

Напомним, Дмитрий Марьянов скончался в 2017 году. Актеру было 47 лет. Ранее вдова артиста назвала сумму наследства от актера.

Читайте также: Шура назвал причину резкого похудения

наследствоДмитрий Марьяновсуд
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Покорение Арктики: чем путь во льдах лучше Суэцкого канала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Артист года» или биогумус: что нам делать с Моргенштерном

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Брежневские времена: эпоха застоя или золотой век СССР

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строители бьют рекорды

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Ищу дачу и мужика в придачу

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как стать ценителем искусств, не привлекая внимания полиции

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Каким будет 43-й Московский кинофестиваль

Все мнения
О проекте
Читайте нас в