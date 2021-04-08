Вдова Дмитрия Марьянова лишилась квартиры после раздела наследства актера

Ксения Бик и Дмитрий Марьянов / Фото: Официальная страница Ксении Бик в Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100010920460943)

В деле о наследстве покойного российского актера Дмитрия Марьянова, которое затянулось на долгие месяцы, поставлена точка. Вдвое артиста Ксении Бик и ее дочери придется переехать из трехкомнатной квартиры. Апартаменты достанутся отцу и сыну звезды. Такое решение вынес Савеловский суд Москвы.

Ксения не смогла выплатить родственникам Марьянова компенсацию за выделенные доли в квартире. Сумма составляла около шести миллионов рублей. Вместе с тем ей достались мотоцикл, автомобиль и некоторая сумма со счетов покойного мужа. Отцу и сыну отошли часть средств, дом и второй мотоцикл Дмитрия.

По словам Ксении Бик, во время дележки наследства она сталкивалась с угрозами со стороны неизвестных, сообщает StarHit.

Напомним, Дмитрий Марьянов скончался в 2017 году. Актеру было 47 лет. Ранее вдова артиста назвала сумму наследства от актера.

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