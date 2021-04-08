«Вопрос был не в деньгах»: чем завершился судебный процесс по делу о наследстве актера Марьянова

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В Савеловском суде столицы завершился громкий процесс по разделу наследства родственниками популярного актера Дмитрия Марьянова, который трагически погиб осенью 2017 года. Так как артист не оставил завещания, спустя полгода после его кончины, как и положено, начался дележ наследства. Претендовали на имущество актера трое наследников: сын Даниил Марьянов, супруга Ксения Бик и отец Юрий Георгиевич. «Вечерняя Москва» узнала у вдовы артиста, как завершился судебный процесс.

По словам Ксении Бик, родные актера хотели, чтобы она покинула трехкомнатную квартиру в Хорошевском районе или выплатила им компенсацию в размере шести миллионов рублей.

— Там не столько история была подвязана на этой сумме, сколько на желании все-таки освободить «трешку» от нас. У меня не было возможности оплатить эту компенсацию, да и вопрос, как я уже пояснила, был не в деньгах, а в жилье. Я согласилась на их условия и переехала вместе с дочкой и моим молодым человеком в «однушку», которая расположена в районе станции метро «Сокол». Также мне достаются счета в банке, в мое имущество переходит мотоцикл «Харлей Дэвидсон» и автомобиль БМВ Х5. Вот что касается этого автомобиля, там только одно название. Просто транспорт уже больше трех лет стоит, и никто им не пользовался. Что называется, он порос уже мхом, — рассказала Бик.

Вдова актера также отметила, что трехкомнатная квартира на Хорошевском шоссе, в которой она прожила 11 лет, перешла сыну Марьянова.

— Теперь там заселился Данила. А загородное имущество перешло отцу Дмитрия, — уточнила собеседница «ВМ».

В целом, по словам Ксении, все участники судебного процесса остались довольны исходом:

— У нас не было, в принципе, с родственниками Дмитрия никакого конфликта. Они желали «трешку» — они ее получили. В итоге все получили то, что хотели. Наши адвокаты боролись за наши интересы, как львы. Все удовлетворены решением суда.

Собеседница «ВМ» также уточнила, что на судебный процесс не смогла явиться обвиняемая в смерти артиста — директор реабилитационного центра «Феникс» Оксана Богданова, которой инкриминируется две статьи — «Оказание услуг, несоответствующим требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Оставление в опасности».

— Она себя плохо чувствовала, ее положили на сохранение, — сообщила Бик.

Она также добавила, что пока неизвестно, когда состоится судебный процесс, на котором будет оглашен приговор Богдановой.

Известный российский актер театра и кино Дмитрий Марьянов ушел из жизни 15 октября 2017 года в возрасте 47 лет. По информации СМИ, ему стало плохо, когда он возвращался в Москву с дачи, расположенной в подмосковной Лобне. Находившиеся вместе с ним в машине друзья вызвали ему скорую помощь, но по пути в больницу актер скончался.

Позже директор медучреждения, где проходил лечение Дмитрий Марьянов, предстала перед судом. Ее обвинили в оказании некачественных услуг и нарушении требований безопасности, что повлекло за собой смерть человека.

Дмитрий Марьянов известен десятками ролей в художественных фильмах и сериалах, среди которых «Графиня де Монсоро» и «День радио».

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