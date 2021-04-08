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Пьяный приезжий бегал по улице с ножом за прохожим в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Пьяный приезжий бегал по улице с ножом за прохожим в Москве

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Славянский бульвар Карта всех событий

Сотрудник столичной полиции в свободное от службы время задержал подозреваемого в хулиганстве. Об этом в четверг, 8 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЗАО.

Уточняется, что капитан полиции, подъехав в свой выходной к магазину на Славянском бульваре, заметил мужчину, который бежал, размахивая ножом, вслед за другим человеком. Правоохранитель оперативно задержал и обезвредил хулигана. Нарушителем оказался 39-летний приезжий, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшие полицейские доставили задержанного в отделение.

Отмечается, что пьяный мужчина повздорил с прохожим, а затем достал нож и погнался за ним. Его оппонент бросился в сторону магазина, надеясь получить помощь, которую ему и оказал случайно оказавшийся на месте сотрудник полиции.

В отношении задержанного возбудили дело по статье «Хулиганство». Решения суда он будет дожидаться под стражей.

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